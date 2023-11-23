Altın fiyatları 23 Kasım Perşembe gününe rekor seviyede başladı. Hatırlanacağı gibi gram altın geçtiğimiz gün rekor tazleyirek 1850 lira sınırını aşmıştı. Bugün de aynı seviyede işlem görüyor. 23 Kasım Perşembe yani bugün altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler ise "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte altın fiyatları 23 Kasım alış - satış tablosu...