Altın haftayı yükselişle kapatıyor! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Aralık
Altın fiyatları 22 Aralık Cuma yani haftanın son iş gününe yükselişle başladı. Hafta içerisinde 1900 lira sınırını aşan gram altın fiyatları geçtiğimiz gün açıklanan faiz kararı sonrasında yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 22 Aralık alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 22 ARALIK CUMA... Altın fiyatları 22 Aralık Pazartesi yani haftanın son iş gününe yükselişle başladı. Faiz kararı sonrasında 1900 lira üzerindeki seyrini sürdüren gram altın fiyatları 1920 liranın üzerini gördü. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Aralık alış - satış tablosu...
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22 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.922,14
1.922,33
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.048,15
2.048,46
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.075,42
3.143,00
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.301,70
12.533,57
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.131,63
6.286,01
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.301,70
12.533,57
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.064,19
13.395,39
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.049,86
1.425,20
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.801,53
1.907,98