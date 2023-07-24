ALTIN FİYATLARI 24 Temmuz Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe aşağı yönlü seyirde başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 695 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira seviyesinde seyrediyor.Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 24 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...

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