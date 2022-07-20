Fed faiz kararı beklentileri, döviz kurundaki hareketlilik ekonomi takipçileri ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. "Bugün altın ne kadar, düştü mü?" gibi sorular yanıtlarını arıyor. Canlı kur ile güncel altın fiyatlarını sizler için haberimizde derledik. İşte 20 Temmuz Çarşamba Kapalıçarşı güncel altın alış satış rakamları ile gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları...

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