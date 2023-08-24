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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrasında 24 Ağustos 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik! 24 Ağustos Perşembe çeyrek ve gram altın fiyatları

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK, beklentilere paralel bir şekilde, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puanlık artırımla yüzde 25'e çekti. Kararın ardından altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. İşte, 24 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 14:26 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:26
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