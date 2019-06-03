Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabı belli oldu. Altın uzmanları, yurt içinde enflasyon yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti. Bugün gram altın fiyatı 248,60 lira, çeyrek altın fiyatı ise 406,46 liradan alıcı buluyor. İşte 3 Haziran güncel altın fiyatları