Altın fiyatları ne kadar? sorusu hem haftanın son işlem günü olması hem de Mayıs ayının ilk günü olması nedeniyle gündemde. Ancak Bugün 1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü. Türkiye'de resmi tatil günleri içerisinde yer aldığı için resmi tatil ve bugün piyasalar da kapalı. Ancak altın fiyatları dünya piyasalarında işlem görmeye devam ediyor. İşte son altın fiyatları...