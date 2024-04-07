Altın fiyatları son dakika: 7 Nisan 2024 Bugün gram, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları canlı ve anlık son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Gram altının yükseliş eğilimi devam ederken Fed faiz kararı haberleriyle ilgili olarak dönem dönem ufak dalgalanmalar yaşayabilir. Alım satım yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Altın piyasasında ons altın bugün itibariyle 2,328 dolardan işlem görüyor. İşte, altın fiyatları alış-satış rakamları son durum 7 Nisan 2024
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Altın fiyatları son dakika yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için haftaya altın almayı düşünen ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından güncel rakamlar merak edilip araştırılıyor. En son 22 ayar bilezik 2,224 TL’den işlem gördü. Peki 7 Nisan Pazar canlı altın fiyatları ile bugün gram, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte anlık ve canlı altın fiyatları canlı tablo takibi
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ALTINDA SON DURUM
Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve faizlerin bir süre daha indirilmeyeceğini açıkladı.
Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu.
GRAM ALTIN ZİRVEYİ KORUYOR!
Gram altın 2 bin 446 TL seviyesinde alıcı buluyor. Yarım altın 7,648 TL iken çeyrek altın ise bugün 3.836 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.446,87
Satış: 2.457,80
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16,164,21
Satış: 16,577,28
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.648,64
Satış: 7.842,81
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.836,31
Satış: 3.921,41
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.345,23
Satış: 15.638
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.310,25
Satış: 1.727,57
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.328,79
Satış: 2.330,71