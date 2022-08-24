Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında dalgalanmaya neden olduğunu söyledi.

Bugün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde 50 ve 75 baz puanlık artış ihtimallerinin eşit olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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