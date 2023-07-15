Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Altın fiyatları haftayı zirvede kapattı! Güncel 15 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 15 Temmuz Cumartesi günü ekonomi gündemini takip edenler için en çok merak edenler tarafından merak ediliyor. Hemen belirtelim ki gram ve çeyrek altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 15 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        40 sivilin öldüğü Afrin saldırısının faili etkisiz
        40 sivilin öldüğü Afrin saldırısının faili etkisiz
        FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti
        FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti
        Bomba iddia! İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi
        Bomba iddia! İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi
        İkinci el araç satışında yeni dönem
        İkinci el araç satışında yeni dönem
        Parades'in yerine Fred
        Parades'in yerine Fred
        Emekliye ilave ödemede adalet
        Emekliye ilave ödemede adalet
        Kim bilir kaç vokal yaptı
        Kim bilir kaç vokal yaptı
        Çöl sıcakları devam ediyor! İşte son tahminler
        Çöl sıcakları devam ediyor! İşte son tahminler
        Ev sahibini öldüren kiracıya linç girişimi!
        Ev sahibini öldüren kiracıya linç girişimi!
        Tatil dönüşü feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü
        Tatil dönüşü feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        Türkiye kavruldu
        Türkiye kavruldu
        Korku filmi gibi!
        Korku filmi gibi!
        Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Zor günler yaşayan Ufuk Özkan'dan yeni açıklama
        Zor günler yaşayan Ufuk Özkan'dan yeni açıklama
        Tadic, Ajax'a veda etti!
        Tadic, Ajax'a veda etti!
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?