Altın fiyatları haftayı zirvede kapattı! Güncel 15 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 15 Temmuz Cumartesi günü ekonomi gündemini takip edenler için en çok merak edenler tarafından merak ediliyor. Hemen belirtelim ki gram ve çeyrek altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 15 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI 15 Temmuz Cumartesi günü piayasalar kapalı olduğu için işlemler dünkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 15 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.642,23
1.642,76
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.954,63
1.955,78
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.627,57
2.685,92
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.510,29
10.710,81
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.238,72
5.371,83
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.510,29
10.710,81
- 8
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
914,01
1.090,65
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.499,51
1.591,49