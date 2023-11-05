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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI EL YAKIYOR! Son dakika altın fiyatları 5 Kasım Pazar: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları rekor seviyede! Son dakika çeyrek ve rgam altın fiyatları 5 Kasım tablosu

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 08:39 Güncelleme: 05.11.2023 - 08:39
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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