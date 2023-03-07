Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Altın fiyatları DÜŞÜŞ İVMESİNDE! Son dakika çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? 7 Mart 2023 güncel altın alış-satış kuru

Altın fiyatları düşüş ivmesinde! 7 Mart 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ekonomi gündemini takip edenler tarafından sorgulanıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 düşüşle günü 1.847 dolardan tamamlamasının ardından güne yükselişle başladı. Sabah saatlerinde değer kazanan altın fiyatları düşüşe geçti. Yatırımcılar için çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatını analistlerin altın fiyatları yorumlarını bir araya getirdik. İşte 7 Mart 2023 altın fiyatları son durum...

Giriş: 07.03.2023 - 13:43 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.