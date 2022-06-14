Canlı altın fiyatları 14 Haziran Salı günü ons altın ve döviz kurundan etkilenerek dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Cuma günü açıklanan ABD enflasyon verileri Mayıs’ta aylık %1 artarak yılda %8,6’ya çıktı. 1981 yılından itibaren en yüksek seviyeye ulaşan enflasyon rakamlarının etkisi altın fiyatları üzerinde de gözlemleniyor. Bu Çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararı da piyaslar üzerinde etkili olması bekleniyor. İşte, 14 Haziran Salı 2022 güncel altın fiyatları: gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları!

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