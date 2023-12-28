ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK PERŞEMBE... Altın fiyatları 28 Aralık Perşembe günü de zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın 2 bin çeyrek altın ise 3 bin 252 lira sınırındaki seyrini koruyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 28 Aralık alış - satış tablosu...