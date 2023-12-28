Altın zirvedeki yerini koruyor! 28 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 28 Aralık Perşembe gününe yatay seyirde başladı. Gram altın 2 bin lira sınırındaki seyrini sürdürürken, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 225 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Aralık altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK PERŞEMBE... Altın fiyatları 28 Aralık Perşembe günü de zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın 2 bin çeyrek altın ise 3 bin 252 lira sınırındaki seyrini koruyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 28 Aralık alış - satış tablosu...
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28 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.972,15
1.972,49
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.080,20
2.080,53
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.155,44
3.225,02
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.621,77
12.860,64
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.291,16
6.450,05
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.621,77
12.860,64
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.264,92
13.595,12
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.070,25
1.457,11
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.834,65
1.954,62