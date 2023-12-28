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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI | Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları 28 Aralık Perşembe tablosu - Altın Haberleri

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 07:42 Güncelleme: 28.12.2023 - 07:42
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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