Canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Geçen haftanın son işlem gününde dolar kuru ve altının ons değerindeki hareketlilik nedeniyle günü yüzde 0,4 artışla tamamlayan altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe artışla başladı.

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Analistler, dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikileminin yaşandığı piyasalarda, altın fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Piyasalardaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimaline neredeyse kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin oldukça zayıflamış olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Avrupa'da yatırımcı güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. İşte, 4 Temmuz Pazartesi altın fiyatları canlı takip ekranı…