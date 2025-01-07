Altın fiyatları durgun seyrediyor! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri alım satım yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. 3 bin lira seviyesinin üzerinde tutunmaya çabalayan ancak satışlarla karşılaşan altının gram fiyatı, ABD'den gelecek verilere odaklandı. Gram altın 3 bin 9 liradan, çeyrek altın 4 bin 921 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte 8 Ocak 2025 güncel altın fiyatları…
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Geçtiğimiz hafta inişli-çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları 8 Ocak günü yatırımcılar ve birikimciler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları grafiğinde ibre yukarı yönlü hareket ediyor. Altının gram fiyatı, saat 15.45 itibarıyla 3 bin 9 liradan alıcı buluyor. Alım satım yapmak isteyen kişiler ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kapalıçarşı verileri ile 8 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın bugün 3 bin liradan, çeyrek altın ise 4 bin 833 liradan işlem görüyor.
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.831,7700
Satış: 4.937,4400
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.019,8920
Satış:3.020,2780
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.641,7200
Satış: 2.642,2100
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.260,9100
Satış: 19.623,7600
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.777,00
Satış: 19.892,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.600,73
Satış: 9.843,10
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.261,66
Satış: 19.626,00
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.095,49
Satış: 20.600,48
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.643,96
Satış: 2.482,63
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.766,75
Satış: 2.912,62
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.141,00
Satış: 49.616,00