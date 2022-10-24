ALTIN FİYATLARI... 24 Ekim Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe altın fiyatları yatay yönlü seyirde başladı. Haftayı 990 lira sınırında kapatan gram altın fiyatları haftanın ilk iş gününde de pozisyonunu koruyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

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