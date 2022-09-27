Güncel altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altının ons değeri ve dolar kurunda gözlemlenen hareketliliğe paralel olarak yön değiştiren altın fiyatları iki buçuk yılın düşük seviyesini gördü. Dolardaki yükseliş ve Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam etmesiyle birlikte geri çekilme sürdü. 27 Eylül 2022 Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının izleyeceği yön merak ediliyor.

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