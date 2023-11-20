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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Kasım Pazartesi tablosu - CANLI TABLO - Altın Haberleri

        Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Kasım Pazartesi tablosu

        Altın fiyatları 20 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın 1830 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 08:52 Güncelleme: 20.11.2023 - 08:52
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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