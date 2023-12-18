ALTIN FİYATLARI 18 ARALIK PAZAR... Altın fiyatları 18 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Yaşanan yükselişle birlikte gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Aralık alış - satış tablosu...