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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ALACAKLAR DİKKAT| Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Aralık tablosu - Altın Haberleri

        Altın haftaya yükselişle başladı! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Aralık tablosu

        Altın fiyatları 18 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Gram altın bin 890 lira sınırında ve çeyrek altın ise 3 bin 90 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Aralık alış - satış tablosu...

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        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:28
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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