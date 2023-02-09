Alper Kul'dan sahte çağrılara isyan: Ne olur yanıltıcı bilgi atmayın - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye'yi yasa boğan sarsıntılar sonrası vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 14 bini geçti.

Televizyon ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim de depremzedeler için harekete geçti. Bazıları afet bölgesine ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırlarken bazıları da bağışta bulunuyor. Bu isimlerden biri olan Alper Kul da SAR Arama ve Kurtarma ekibiyle kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldı.

ÖNERİLEN VİDEO