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Depremlerin ardından Türkiye'ye destek mesajı göndermeyi sürdürüyorlar! Gigi Hadid, Michele Morrone, Elijah Wood... - Magazin haberleri

Türkiye'ye destek mesajı göndermeyi sürdürüyorlar

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Elijah Wood ve Michele Morrone'un da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, 10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları göndermeyi sürdürüyor

Giriş: 09.02.2023 - 08:50 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Model Gigi Hadid, Instagram'daki yaklaşık 77 milyon takipçisiyle UNICEF'in depremden etkilenen çocuklara yönelik yardım kampanyasını paylaştı. Hadid, "Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen herkes için üzgünüm..." ifadelerini kullandı.

    UNICEF'in bundan önceki afet yardım faaliyetlerindeki başarısına değinen Hadid, takipçilerini yardım kampanyasına destek vermeye çağırdı.

  • "YARDIM ETMEK İÇİN YOLLAR ARIYORUM"

    Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid de sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle Türkiye ve Suriye'de etkili olan depreme ilişkin çeşitli bilgilere yer verdi.

    Hadid, "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

  • İtalyan oyuncu Michele Morrone, "#helpturkey" etiketiyle yardım çağrısı yaparak, deprem bağışı kabul eden kurumların sayfalarını sosyal medya hesabına taşıdı.

  • 'Yüzüklerin Efendisi'ndeki rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Elijah Wood, Twitter paylaşımında depremlerin harap edici olduğuna vurgu yaparak, "Kalbim, Türk ve Suriye halklarından yana..." dedi.

  • "ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

    ABD'li komedyen Ramy Youssef, Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurlarına yardım kampanyası linkini sosyal medya hesabında paylaştı.

    Güney Koreli müzisyen Siwon Choi de Twitter hesabında, "Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen yıkıcı depremlerde sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum. Özellikle ailesini kaybeden ve bu korku altında yaşayan çocuklar için üzülüyorum" yorumunu yaptı.

  • YARDIM KAMPANYASINA DİKKAT ÇEKTİ

    Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, Türkiye'ye destek mesajı verirken, "Herkesin iyi olması için dua ediyorum..." açıklamasını yaptı.

    ABD'li komedyen ve sunucu Jimmy Fallon, sunduğu 'The Tonight Show' programının başında UNICEF'in Türkiye ve Suriye'deki yardım kampanyasına dikkati çekti.

    Fallon, "UNICEF şu an Suriye ve Türkiye'deki dostlarımıza yardım etmek üzere sahada. Temiz su, gıda ve çok daha fazla ihtiyaç malzemesini temin ediyorlar" dedi.

    İzleyenleri "unicefusa.org/tonightshow" adresi üzerinden bağış yapmaya çağıran Fallon, "En ufak yardım bile işe yarar." sözlerini paylaştı.

  • "TÜRK KARDEŞLERİMİN ACISINI PAYLAŞIYORUM"

    İngiliz solist Bailey May, Twitter hesabında kalbinin Türkiye ve Suriye ile birlikte olduğunu ifade etti.

    2014'te vizyona giren 'Birdman' filminin müziklerini besteleyen Grammy ödüllü Meksikalı davulcu Antonio Sanchez, Twitter'da, "Türkiye'deki deprem oldukça feci. Türk kardeşlerimin acısını paylaşıyorum..." ifadelerine yer verdi.

    Endonezyalı rock grubu 'Voice of Baceprot'un solisti Marsya Kurnia, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de olan afetten ötürü çok üzgün ve endişeliyiz. Türk halkının dirayetini kaybetmemesi ve güvende olmasını temenni ediyoruz" dedi.

  • Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, depremde zarar gören çocuklara yönelik UNICEF'in başlattığı yardım kampanyasına destekte bulundu. Sosyal medya hesabından UNICEF'in bağış kampanyası linkini paylaşan Jackman, "Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında. Suriye ve Türkiye'deki çocuklara nasıl yardım edeceğinizi öğrenmek için alttaki linki tıklayın" ifadelerini kullandı.

  • "KALBİM DEPREMDEN ETKİLENEN HERKESLE BİRLİKTE"

    ABD'li şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato da sosyal medya hesabındaki 145 milyon takipçisiyle depremden etkilenenlere nasıl yardım yapılacağına ilişkin bilgi veren bir içeriği paylaşarak, "Kalbim, mağdurlar ve depremden etkilenen herkesle birlikte..." ifadelerini kullandı.

  • ABD'li oyuncu Jennifer Garner, İngiltere merkezli Save The Children'ın Türkiye ve Suriye için başlattığı bağış kampanyasını paylaşırken, "Türkiye ve Suriye'deki ailelere yardım etmenin yollarını arıyorsanız, lütfen 'Save The Children'ın insani yardım faaliyetini dikkate alın" mesajına yer verdi.

  • "BU YÜREK PARÇALAYICI"

    Portekizli fado müziği sanatçısı Mariza, sosyal medya hesabında Türkiye'deki deprem bağış kampanyalarına dair bilgileri takipçileriyle paylaştı.

    Bollywood'un ünlü yıldızlarından Alia Bhatt ise Türkiye'deki deprem haberini veren bir paylaşımı alıntılayarak, "Bu yürek parçalayıcı..." mesajını yazdı.

  • "DEPREM HABERLERİNİ DUYUNCA YIKILDIM"

    İran asıllı ABD'li oyuncu Shohreh Aghdashloo, üzüntüsünü, "Türkiye ve Suriye'den binlerce masumun hayatını kaybettiği deprem haberlerini duyunca yıkıldım. Yalnız olmadıklarını bilmeliler. İnsanlık hala hayatta olduğu için dünyanın her yerinden yardım geliyor. Kalbim etkilenen herkesin yanında..." sözleriyle dile getirdi.

  • Hindistan asıllı İngiliz oyuncu ve komedyen Aasif Mandvi, Anadolu Ajansı'nın Adana'da çektiği bir enkazın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

  • "AH TÜRKİYE, KALBİM..."

    Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye... Kalbim... Haberler çok kötü..." ifadelerini kullandı.

  • Oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, sosyal medya hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.

  • "DUALARIMI YOLLUYORUM"

    3 Grammy ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan'ın paylaşımına kişisel sosyal medya hesabında yer vererek, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

  • Oscarlı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Mark Ruffalo, AHBAP Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, "Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye'de arama kurtarma yapıyor" ifadelerini kullandı.

  • 'Uzay Yolu' dizisinin oyuncularından George Takei, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen iki güçlü depremin yıkımı ve can kaybı karşısında dilim tutuldu ve harap oldum. Dünya, binlerce kurbana yardım etmek için elinden geleni yapmalıdır..." paylaşımında bulundu.

    Rus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, "Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle..." sözleriyle dile getirdi.

  • "KALBİM SİZİNLE"

    İsrailli müzisyen Mark Eliyahu, Instagram'da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, "Kalbim sizinle..." mesajını paylaştı.

  • İsveçli gitar virtüözü Yngwie Malmsteen de Twitter hesabında, "Dualarım, depremden etkilenen Türk ve Suriye halkıyla..." paylaşımında bulundu.

  • "TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ"

    ABD'li heavy metal grubu 'Manowar'un sosyal medya hesaplarında ise grup üyelerinin depremden ötürü derin üzüntü duyduğu belirtilerek, "Hayatta kalanlara sabır, sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz..." mesajı paylaşıldı.

    Fotoğraflar: AA, AP, Reuters, Splash News

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