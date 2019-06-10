10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin İran yaptırımlarına rağmen Avrupa ülkelerinin İran ile ticaret yapabilmesine imkan verecek INSTEX adlı mekanizma için tüm resmi şartların yerine getirildiğini ve yakında faaliyete geçebileceğini belirtti. Maas, İran nükleer anlaşmasını kurtarma ve artan ABD-İran gerginliğini yatıştırma çabaları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmek için İran'a gitti. Maas bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yeni bir tür mekanizma, bu nedenle faaliyete geçmesi kolay değil. Ancak tüm resmi gereklilikler yerine getirildi, bu nedenle yakın gelecekte kullanmaya hazır olacağımızı varsayıyorum" dedi.
İRAN TAMAMEN KARŞILAMIYOR
Washington'un İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından Fransa, İngiltere ve Almanya en azından İran ekonomisinin bir kısmını ABD yaptırımlarından korumak ve nükleer anlaşmayı ayakta tutmak amacıyla INSTEX adında bir mekanizma
kurmuşlardı. Üç Avrupa Birliği üyesi, INSTEX'in Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü tarafından belirlenen yasal finansman için normları karşılamasını istiyorlar ancak İran henüz bu normları tamamen karşılamıyor. Maas Tahran'a gitmeden önce hafta sonunda Irak'ta yaptığı açıklamada Avrupalıların İran ile nükleer anlaşmayı sürdürmenin faydalı olacağına inandıklarını söyleyerek, İran ile çatışmanın Orta Doğu'nün tamamını için yaratacağı tehlikeler konusunda uyarıda bulundu.
DİĞER 5 ÜLKE KATILMADI
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi, nükleer anlaşmaya hâlâ taraf olan Avrupalı ülkeleri anlaşmayı kurtaramadıkları için eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini geçen yıl nükleer anlaşmadan çekti. Ancak İran ile anlaşmaya taraf diğer 5 ülke anlaşmadan çıkmadı. Mousavi, "Şu ana kadar Avrupalılardan İran'ın çıkarlarını güvence altına almak için pratik ve somut adımlar görmedik. Tahran, nükleer anlaşmanın ötesinde herhangi bir konuyu görüşmeyecek" dedi.
PETRO KİMYA ŞİRKETİNE YAPTIRIM
Öte yandan ABD Cuma günü İran'ın en büyük petrokimya şirketine Devrim Muhafızları'nı dolaylı olarak desteklediği gerekçesiyle yaptırım getirdi. Analistler İran ordusuna yönelik gelirleri kesmeyi amaçlayan bu adımı sembolik olarak
nitelendirdi.
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