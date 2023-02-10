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Alman görevli birkaç Türkçe kelimeye enkaz altındaki kadına seslendi: Zeynep Hanım korkma

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın pek çok ülkesinden arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye desteğe geldi. Alman görevlinin enkaz altındaki kadını kurtarırken söyledi "Zeynep Hanım Daniel burada, korkma" sözleri ise duygulandırdı

Giriş: 10.02.2023 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
Alman görevli birkaç Türkçe kelimeye enkaz altındaki kadına seslendi: Zeynep Hanım korkma - Deprem Haberleri
Alman görevli birkaç Türkçe kelimeye enkaz altındaki kadına seslendi
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Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyanın pek çok ülkesinden Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Alman arama kurtarma ekibinden bir görevlinin enkaz altında kalan kadını kurtarma çalışması ise duygulandırdı.

"DANIEL BURADA KORKMA"

Alman görevli, Türk doktorlardan öğrendiği birkaç Türkçe kelime ile enkaz altındaki kadını sakinleştirmeye çalıştı. Görevli, "Zeynep Hanım, Daniel burada korkma" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Haberi Hazırlayan : Merve Elmacı
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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