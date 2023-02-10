Alman görevli birkaç Türkçe kelimeye enkaz altındaki kadına seslendi

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyanın pek çok ülkesinden Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Alman arama kurtarma ekibinden bir görevlinin enkaz altında kalan kadını kurtarma çalışması ise duygulandırdı.

Alman görevli, Türk doktorlardan öğrendiği birkaç Türkçe kelime ile enkaz altındaki kadını sakinleştirmeye çalıştı. Görevli, "Zeynep Hanım, Daniel burada korkma" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.