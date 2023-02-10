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Macar arama kurtarma görevlisi gözyaşlarını tutamadı: 50 felaket bölgesinde çalıştım...

Türkiye'yi vuran depremlerin ardından dünyanın pek çok bölgesinden arama kurtarma ekibi desteğe gelirken, Macar görevli küçük bir kurtardıktan sonra yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamadı.

Giriş: 10.02.2023 - 07:29 | Güncelleme: ABONE OL
Macar arama kurtarma görevlisi gözyaşlarını tutamadı: 50 felaket bölgesinde çalıştım...
Macar arama kurtarma görevlisi gözyaşlarını tutamadı
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Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın pek çok bölgesinden çok sayıda arama kurtarma ekibi çalışmalara destek olmak için Türkiye'ye geldi.

Dünyanın farklı felaket bölgelerinde 50 uluslararası operasyonda yer alan Macar acil durum yönetimi direktörü László Pavelcze, küçük bir kızı kurtardıktan sonra yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamadı.

Pavelcze, "Enkaz altında kalanları kurtarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Burada 6 kişi kurtarılmayı bekliyor. 2 kişiyi sağ olarak enkaz altından çıkarmayı başardık. Enkazdan çıkardığımız 1,5 yaşındaki küçük kızın hayatta olması bizi sevindirdi. 50'den fazla felaket gördüm, genellikle duygulanmıyorsun diyorlardı" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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