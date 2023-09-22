Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.083,77 %1,04
        DOLAR 27,1626 %0,15
        EURO 28,9024 %0,00
        ALTIN 1.681,04 %0,39
        FAİZ 24,12 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,68 %1,26
        BITCOIN 26.612,00 %0,04
        GBP/TRY 33,2848 %-0,31
        EUR/USD 1,0638 %-0,22
        BRENT 94,10 %0,86
        ÇEYREK ALTIN 2.748,50 %0,39
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Alman ekonomisindeki düşüş eylülde hız kesti  - İş-Yaşam Haberleri

        Alman ekonomisindeki düşüş eylülde hız kesti 

        Almanya`da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 1,8 puan artarak 46,2 puana yükselmesine rağmen, art arda üç aydır daralmayı gösteren 50 puanın altında kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:29 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman ekonomisindeki düşüş hız kesti
        ABONE OL
        ABONE OL

        S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) eylül ayı öncü PMI verileri açıklandı.

        Buna göre, Almanya’da ağustosta 44,6 bileşik PMI eylülde 46,2’ye yükselerek beklentileri karşılamadı. Böylece endeks art arda üç aydır daralmayı gösteren 50 puanın altında kaldı. Beklenti endeksin 47,2’ye yükselmesi yönündeydi.

        HİZMET SEKTÖRÜ PMI YÜKSELDİ

        Ülkede hizmet sektörü PMI, eylülde 47,3’ten 49,8’e yükseldi.

        İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 39,1’den 39,8’a yükselirken, daralma bölgesinde kalmayı sürdürdü.

        Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Alman imalat sektörünün son zamanlarda sıkıntılı bir süreçten geçtiği bir sır değil." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        La Rubia, Eylül bileşik PMI’nin ekonominin üçüncü çeyrekte bir kez daha daralmaya girdiği yönündeki görüşlerini desteklediğini belirterek, temmuz-eylül döneminde yüzde 1 bir daralma beklediklerini ifade etti.

        PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor. İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

        Bu arada, Alman ekonomisi artan faiz oranları, zayıf küresel ekonomi ve yüksek enflasyon nedeniyle üst üste üç çeyrektir büyüyemedi. Ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösteremedi.

        Bu yıl için Alman ekonomisinde Ifo yüzde 0,4, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ise yüzde 0,5 daralma bekliyor.

        Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Almanya, bu yıl küçülmesi beklenen tek G7 ülkesi olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Rekor değer! Tehlike altında
        Rekor değer! Tehlike altında
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Habertürk Anasayfa