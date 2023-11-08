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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Allianz Türkiye Koruncuk Vakfı ile 'Bir kız gelecek' programı başlattı - İş-Yaşam Haberleri

        Allianz Türkiye'den depremzede kızlar için gelecek projesi

        Cumhuriyet'in 100. yılında Allianz Türkiye, bir kurumsal sosyal sorumluluk programına imza atıyor. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı ile birlikte, yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocukları koruncuklar için "Bir Kız Gelecek" programını başlatan Allianz Türkiye, programın misyonu kapsamında Allianz Grubu'nun da desteğiyle depremzede kızların Koruncuk Vakfı bünyesine katılmalarını ve yeni bir yurt binası inşa ederek vakfın mevcut kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkarılmasını sağlayacak. Allianz Türkiye ayrıca, koruncukların yaşam boyu destekçisi olma vizyonuyla onlara üniversite bursu verecek, gelişim ve istihdam imkânları yaratacak.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 18:14 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:20
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        Allianz'dan 'Bir kız gelecek' projesi
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        Allianz Türkiye, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı ile birlikte, yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocukları koruncuklar için “Bir Kız Gelecek” programını başlatıyor. Allianz Türkiye, 2016 yılından bu yana birlikte yürüdüğü Koruncuk Vakfı ile olan iş birliğini, 100. yılında hayata geçirdiği “Bir Kız Gelecek” programıyla bir adım öteye taşıyor. Allianz Türkiye programın misyonu kapsamında Allianz Grubu’nun da desteğiyle depremzede kızların Koruncuk Vakfı bünyesine katılmalarını ve yeni bir yurt binası inşa ederek vakfın mevcut kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkarılmasını sağlayacak. Allianz Türkiye ayrıca, 2030 yılına kadar devam etmesi planlanan uzun soluklu program kapsamında koruncukların yaşam boyu destekçisi olma vizyonuyla onlara üniversite bursu verecek, gelişim ve istihdam imkânları yaratacak.

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        25 KIZ ÇOCUĞU KATILACAK

        Allianz Türkiye’nin “Bir Kız Gelecek” programının İnsan Odağı” katmanında, Allianz Grubu’nun da desteğiyle, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yirmi beş kız çocuğu, dört yıl boyunca Koruncuk Vakfı bünyesine katılacak. Bu çocukların; haklarının bilincinde, sağlıklı, güçlü, özgüvenli, üreten, değer yaratan, sorumlu bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamak amacıyla, onlara sosyo-ekonomik açıdan önleyici, koruyucu ve iyileştirici çözümler sunulacak. Aynı zamanda barınma, eğitime erişim ve danışmanlık hizmetleri de sağlanacak.

        Programın “Kurum Odağı” katmanında, Koruncuk Vakfı’nın daha fazla kız çocuğunu koruma altına alabilmesi ve onlara yuva olabilmesi için harekete geçilecek. Allianz Grubu’nun ve Allianz Türkiye’nin desteğiyle inşa edilecek yeni yurt binasıyla birlikte, vakfın kapasitesi yaklaşık iki katına çıkarılacak. İstanbul Bolluca’da yer alan Koruncukköy’de yapılacak yurdun proje çalışmaları başlarken, temel atma aşamasına en kısa sürede geçilmesi planlanıyor.

        KIZ ÇOCUKLARI ÜNİVERSİTEDE DE DESTEKLENECEK

        “Üniversite Odağı” katmanında, 10-18 yaş arasına hizmet verebilen Koruncuk Vakfı bünyesinden, lisenin sona ermesiyle ayrılmak zorunda kalan koruncuklar destekleniyor. Allianz Türkiye, herhangi bir başarı şartı aramadan üniversitelerin iki yıllık veya dört yıllık bölümlerini kazanan tüm koruncuklara üniversite öğrenimleri boyunca destek vermeye başlıyor.

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        Allianz Türkiye, koruncukların yaşam boyu destekçisi olma vizyonuyla geliştirdiği “Bir Kız Gelecek” programının “Gelişim ve İstihdam Odağı” katmanında, koruncukların meslek sahibi olabilmelerine ve eğitim hayatından sonra kendi ayaklarının üzerinde durabilmelerine destek olmayı amaçlıyor. Odak kapsamında liseli koruncuklar için mentorluk programları geliştirilerek liseden sonraki tercihlerini daha bilinçli şekilde yapmaları sağlanacak. Sigortacı olmak isteyen koruncuklara liseden sonra mesleki eğitimler verilecek. Özel sektörde çalışmayı hedefleyen üniversiteli koruncuklara ise Allianz Türkiye staj programlarında kontenjan ayrılırken, Allianz Türkiye ya da dağıtım kanallarının bünyesinde istihdam imkânı yaratılacak.

        'CESUR BİR ADIM ATIYORUZ'

        “Bir Kız Gelecek” programıyla ilgili bilgi veren Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, şunları söyledi: “’Türkiye’nin Allianz’ı’ olarak toplumun iyiliği için önceliğimiz, gelecek nesillerimizi cesaretlendirmek ve onlar için değer yaratmak. Yıllardır her adımımızı, sürdürülebilir değer yaratma modelimizin ışığında bu doğrultuda atıyor; gelecek nesillerimize yaptığımız yatırımların küresel amaçlara da hizmet etmesi için çalışıyoruz. Hem Cumhuriyetimizin hem de köklerini Şark Sigorta’dan alan Allianz Türkiye’nin bu topraklardaki 100. yılında, cesur bir adım daha atıyoruz. Yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocuklarının haklarının bilincinde, sağlıklı, güçlü, özgüvenli, üreten, değer yaratan sorumlu bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamak amacıyla çalışan Koruncuk Vakfı ile yıllardır devam eden iş birliğimizi, katmanlı bir sosyal sorumluluk programıyla daha da ileriye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımızın misyonu kapsamında depremzede kızların Koruncuk Vakfı bünyesine katılmalarını ve yeni bir yurt binası inşa ederek vakfın mevcut kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkarılmasını sağlayacağız. Ayrıca, 2030 yılına kadar devam etmesini hedeflediğimiz programımız kapsamında koruncukların yaşam boyu destekçisi olma vizyonuyla onlara üniversite bursu verecek, gelişim ve istihdam imkânları yaratacağız.”

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        #haberler
        #Allianz Türkiye
        #Deprem
        #kız çocuğu
        #Koruncuk Vakfi
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