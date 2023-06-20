Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji Uygulama

Alibaba'nın yeni CEO Eddie Wu olacak

Alibaba Group'tan sürpriz bir duyuru geldi. Daniel Zhang'ın şirketin bulut istihbarat işine odaklanmasını sağlayacak bir hareket olarak CEO değişikliğine gidileceği duyuruldu. Alibaba'nın yeni CEO'su ise Eddie Yongming Wu olacak. Bu değişim borsada şirket hisselerinde küçük bir düşüşe sebep oldu

Giriş: 20.06.2023 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
Alibaba'nın yeni CEO Eddie Wu olacak
HABERTURK.COM

Çin'in en büyük e-ticaret ve teknoloji şirketlerinden Alibababa'da CEO değişikliği yaşanıyor. Şirketin mart ayında yaptığı açıklamada, tarihindeki en önemli yeniden yapılanmada şirketini altı iş grubuna yeniden yapılandıracağını ve iç pazarındaki ekonomik büyümeyi yavaşlattıktan sonra şirketi yeniden canlandırmayı amaçladığını açıklamıştı.

Buna karşın CEO değişikliği beklentiler arasında yer almıyordu. Bugün yapılan açıklamada şirketin mevcut CEO'su Daniel Zhang'ın yerine Eddie Yongming Wu'nun atandığı açıklandı. Wu daha önce Taobao and Tmall Group Başkanlığı görevini üstleniyordu.

BULUT BİLİŞİM VE AI TEKNOLOJİLERİNE ODAKLANACAK

Daniel Zhang, Alibaba personeline verdiği dahili bir notta, "Herkesin iyi bildiği gibi, bulut bilişim, büyük veri ve AI gibi temel teknolojilerin geliştirilmesi, toplumumuzun muazzam bir dönüşümüne yol açacak ve son derece stratejik öneme sahipCloud Intelligence Group artık spin-off planlarında tam hız ilerliyor ve sürecin çok önemli bir aşamasına yaklaşıyoruz, bu yüzden tüm dikkatimi ve zamanımı işe adamak için doğru zaman" ifadelerini kullanarak bundan sonraki odaklancağı görevini açıklamış oldu.

Alibaba hisseleri açıklamanın ardından kayıplarını telafi etti ve Salı öğleden sonra Hong Kong'da yüzde 1 düşüşle işlem gördü.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Özgecan'ın ölümünde bilirkişi raporu açıklandı!
Özgecan'ın ölümünde bilirkişi raporu açıklandı!
Tabiat harikası Mençuna
Tabiat harikası Mençuna
Aralarında 36 yaş olan çift tepkileri umursamıyor
Aralarında 36 yaş olan çift tepkileri umursamıyor
İki kadın üst üste taksiden indirildi!
İki kadın üst üste taksiden indirildi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.