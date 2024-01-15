Alec Musser hayatını kaybetti
51 yaşındaki oyuncu Alec Musser, Kaliforniya'nın Del Mar kentindeki evinde yaşamını yitirdi
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'Sabun Yıldızı Olmak İstiyorum' ve 'Bütün Çocuklarım' adlı dizilerle tanınan ABD'li aktör Alec Musser'den acı haber geldi. Oyunculuğun yanı sıra fitness modelliği de yapan Musser'in 51 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.
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EVİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Acı haberi, Alec Musser'in nişanlısı Paige Press duyurdu. Press, yaptığı açıklamada Musser'in Kaliforniya'nın Del Mar kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini ifade etti.
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"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"
Sosyal medyadan üzüntüsünü dile getiren Paige Press, "Hayatımın aşkına selam olsun. Seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Avalon
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