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        Haberler Dünyadan Alec Musser hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Alec Musser hayatını kaybetti

        51 yaşındaki oyuncu Alec Musser, Kaliforniya'nın Del Mar kentindeki evinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 14:21 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:21
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          'Sabun Yıldızı Olmak İstiyorum' ve 'Bütün Çocuklarım' adlı dizilerle tanınan ABD'li aktör Alec Musser'den acı haber geldi. Oyunculuğun yanı sıra fitness modelliği de yapan Musser'in 51 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

        • 2

          EVİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

          Acı haberi, Alec Musser'in nişanlısı Paige Press duyurdu. Press, yaptığı açıklamada Musser'in Kaliforniya'nın Del Mar kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini ifade etti.

        • 3

          "ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

          Sosyal medyadan üzüntüsünü dile getiren Paige Press, "Hayatımın aşkına selam olsun. Seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim" şeklinde konuştu.

          Fotoğraflar: Avalon

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