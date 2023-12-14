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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Alcas Metal halka açılma yolunda - İş-Yaşam Haberleri

        Alcas Metal halka açılma yolunda

        Çorlu'daki fabrikasında alüminyum profil üretip 34 ülkeye ürün satan Alcas Metal, üretiminin yüzde yetmişinin üzerinde ihracat yapıyor. 2022'de TİM in açıkladığı Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde 805 sırada, İSO 500'de ise 370'inci olan şirket halka açılmak için çalışmalara başladı.

        rak@cyh.com.tr
        Giriş: 14.12.2023 - 17:20 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:20
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        Çorlu Velimeşe'de 2 ayrı binada toplam 36 bin metrekare kapalı alanda 5 profil üretim hattı ve bir çok diğer üretim hattı bulunan Alcas Metal CEO'su Mehmet Yılmaz, yakın bir gelecekte halka arz edilmeyi planladıklarını anlatarak bu konuda gerekli başvuruları yaptıklarını, halka arz gerçekleştiğinde buradan elde edilen gelirle büyük bir üretim tesisi kurarak hem kapasitelerini artıracaklarını hem otomasyonu artırarak üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Arzla birlikte endüstri 4.0'ın uygulandığı bir tesis kurmayı planladıklarını anlatan Yılmaz ayrıca marka bilinirliğimizi daha da artırarak iç pazardaki pazar paylarını artırmayı planladıklarını söyledi.

        'UZUN VADELİ DÜŞÜNDÜK'

        Sürekli olarak kaliteyi odaklayarak kalite eksenli bir büyüme tercih ettiklerini anlatan Yılmaz şunları söyledi: "İç pazardaki kısır çekişmelerle uğraşmak yerine yerine ihracatı hedefleyip birçok ülkede aralıksız pazarlama faaliyeti gösterdik. Müşteri odaklı bir yaklaşım sergileyerek müşteri memnuniyetini çok yüksek oranlara çıkarttık. Müşteri geri dönüşümleri olumlu olunca, memnuniyet artınca başarı arkasından kendiliğinden geldi. Kısa vadeli kar yerine uzun vadeli karı tercih etmemiz sabırlı olmamız güçlü bir finans güçlü bir ekip ile başarıya ulaştık. Bu prensipler ile firmamız 34 ülkeye ürün satmakta üretiminin yüzde yetmişinin üzerinde ihracat yapmaktadır. 2022'de TİM in açıkladığı Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde firmamız 805 sırada yerini almıştır." Alcas 2022 yılında ayrıca İstanbul Sanayi Odası’nın hazırlamış olduğu İSO ikinci 500 büyük firması listesinde 370. sırada yer aldı.

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        TOGG GEMLİK TESİSLERİNİ TAMAMLADI

        2023 'ün dünyada ve Türkiye'de birçok olumsuzluğun yaşandığı ekonomik krizlerin olduğu durgunluğun zirveye ulaştığı bir yıl olduğunu, birçok zorluğun ve olumsuzluğun tek bir yılda toplandığını daha önce hiç görmediğimizi anlatarak, şunları söyledi: "Bu sıkıntılı sürecin 2024'te de devam edeceğini düşünerek birçok tedbirler aldık ve bu tedbirler neticesinde 2023'ü ciro kaybı olmadan TL bazında aynı seviyelerde kapatacağız. İhracat oranımız 2022'de olduğu gibi yine yüzde 70'lerin üzerinde olacak. Alüminyum doğrama ve cephe giydirme departmanımızda bu yıl yine birçok değerli projede yer aldı. TOGG Gemlik tesislerinin son etabını da tamamlayarak teslim ettik.

        Türkiye alüminyum profil üretiminde dünyadaki 3-4 üretim merkezinden biri oldu. Son çeyrek yüzyılda sürekli yatırımlarla beraber hem yetişmiş insan gücü bakımından, hem makine kapasitesi bakımından hem de teknolojik ve teknik birikim bakımından ülkemiz bir cazibe merkezine dönüştü. Uzakdoğu'da yaşanan çeşitli lojistik kalite iletişim sorunları ülkemizde çok daha az seviyelerde olduğu için çevre ülkelerin yanı sıra uzak coğrafyalardan da artan bir talep söz konusu."

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        20 YILDA ENTEGRE TESİS OLDU

        Yılmaz şirketin kuruluşunu ve gelişimini ise şu sözlerle aktardı: "Şirketin 1992 yılında ağabeyim Abdullah Yılmaz ile birlikte İstanbul Güneşli'de alüminyum profil toptan ve perakende satışı yapmak üzere kurduk uzun bir süre toptancılık yaptıktan sonra doğrama ve giydirme cephe sektöründe gördüğümüz bir boşluğu doldurmak üzere kapı pencere ve giydirme cephe işine de girdik. O tarihlerde alüminyum profili piyasadan birçok firmadan tedarik ediyorduk ancak tedarikte ve kalitede yaşanan sorunlar vardı. Bunları aşmak için küçük profil üretim tesisi kurmaya karar verdik. 2004 yılında 2750 m2'lik bir tesiste kurduğumuz Çorlu Velimeşe'deki profil üretim hattımız sürekli bir gelişim göstererek 20 yıl içerisinde büyük bir entegre tesis oldu. Bugün Velimeşe'deki tesisimiz 2 ayrı binada toplam 36.000 metrekare kapalı alanda 5 profil üretim hattı, eloksal hattı, elektrostatik boya hattı, kalıphane, ahşap film kaplama hattı, mekanik işlen hattı ve dökümhane hattı 400 personeli ile tam entegre bir işletmeye dönüştük."

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        #İSO 500
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