Akrep burcu hakkında şaşırtıcı gerçekler!
En gizemli olan insanlar çoğunlukla Akreptir ve bu da bu burcu en popüler burçlardan biri haline getirir. 23 Ekim ile 21 Kasım arasında doğan insanlar, burçların en tutkulu ve öngörülemez olanı olan Akrep olarak etiketlenecek kadar şanslılar.
- 1
Akrep'in davranışlarına aşina olanlar, onlara bulaşılmaması gerektiğini bilirler. Akrep bir aşırı uçtan diğerine hızlı bir şekilde geçebilir; heyecan verici ve tutkulu bir durumdan öfkeli ve cesareti kırılmış bir duruma geçebilir. Akrep burcunun tam tersi olan su burcu olduğunda sıklıkla ateş burcuyla karıştırılması şaşırtıcı değildir.
- 2
AKREPLER NEYLE TANINIR?
Akrepler ateşli ve tutkulu doğalarıyla bilinirler ve birçok kişi tarafından güçlü bir varlığa sahip oldukları görülür.
Gizemli ve öngörülemezdirler ve bir Akrep'in bundan sonra ne olabileceğini söylemek her zaman kolay değildir.
Bazen sert ve acımasız olabilirler, bu da insanların Akrepleri ve onların derin duygusal doğalarını yanlış anlamalarına neden olur.
- 3
Sert dış kabuklarına rağmen Akrepler duygusal bağları arzular ve sağlıklı, mutlu ilişkiler içinde gelişirler.
Çok fazla tanıdık tutmak istemeyebilirler ama kendilerine gerçekten yakın olanlara değer verirler.
Akrepler aynı zamanda kararlılıkları ve hırslarıyla da tanınırlar. Bir Akrep bir kez aklını bir şeye sabitlediğinde onu geride tutmak neredeyse imkansızdır.
Büyük hırsları olmayan ve büyük hayaller kurmaktan korkmayan bir Akrep bulmak nadirdir.
-
- 4
AKREPLER HAKKINDA 5 İLGİNÇ GERÇEK
Akrep, adını Terazi ile Yay burcunun arasında bulunan Akrep takımyıldızından alır. Takımyıldızın birçok parlak yıldızı ve akrep kuyruğunu andıran keskin bir kıvrımı var.
Yunan mitolojisine göre, Orion aşırı bencil ve rahatına düşkün hale geldiğinde bir akrep onu öldürmüştür. Yunan Tanrısı Zeus, alçakgönüllülüğün önemini hatırlatmak için Akrep takımyıldızını yarattı.
Akrep ile en çok ilişkilendirilen hayvanlar akrep, yılan ve kartaldır. Akrebin tehlikeyi ve yoğunluğu, kartalın ise özgürlüğü temsil ettiğine inanılıyor. Yılan, Akrep'in baştan çıkarılma veya başkalarını baştan çıkarma eğilimini sembolize eder.
- 5
Aşk söz konusu olduğunda Akrep için birkaç güzel eşleşme vardır. Yengeç en iyi eş olarak kabul edilirken Oğlak, Başak, Balık ve Boğa da Akrep ile oldukça uyumlu olabilir.
Akrep, Yengeç ve Balık burcunun yanı sıra üç su burcundan sadece biridir. Bu, Akreplerin enerjilerini duygulardan aldıkları ve olağanüstü bir sezgiye sahip oldukları anlamına gelir.
- 6
AKREP BURCUNUN KÖTÜ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Akrep burcunun pek çok harika özelliği vardır ancak her burcun kötü özellikleri de vardır.
Akrepler kıskançlık eğilimindedir ve belirli durumlarda kontrol sahibi olmak isteyebilirler.
Bu bazen romantik ilişkilerde ve arkadaşlıklarda, iş veya sosyal ortamlarda kendini gösterebilir.
Akrepler ayrıca herhangi bir şekilde ihanete uğradıklarını veya haksızlığa uğradıklarını hissettiklerinde intikamcı ve öfkeli olabilirler.
-
- 7
AKREPLER AKILLI MIDIR?
Akrepler burçların en zekilerinden biridir.
Bu kısmen yoğun çaba ve kararlılıklarından ve yüksek duygusal zeka seviyelerinden kaynaklanmaktadır.
Kolayca kandırılmazlar ve çoğu zaman bir yalanı ya da hatayı uzaktan fark edebilirler.
- 8
AKREP BURCUNUN TİPİK HOBİLERİ NELERDİR?
Akrep burcunun yoğun duygusal yanı, rahatlamak için yoga, meditasyon gibi aktivitelere katılmaya yönelmelerini sağlar.
Çoğunlukla manevi yönleriyle bağlantıda kalmaya isteklidirler, bu da onların yoğun duyguları yönetmelerine ve odaklanmalarına yardımcı olabilir.
Birçok Akrep müzik hayranıdır ve birçok düzeyde doğayla bağlantı kurmaktan hoşlanır.
- 9
ÜNLÜ AKREPLER HAKKINDA 5 EĞLENCELİ GERÇEK
Dünyanın en ünlü Akreplerinden biri 26 Ekim'de doğan Hillary Clinton'dur. Gerçek Akrep tarzında Hillary Clinton, Arkansas'tan Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si olan ilk kadın olarak tarih yazdı.
-
- 10
28 Ekim'de doğan Hollywood oyuncusu ve Akrep Julia Roberts, People Magazine tarafından toplam beş kez "dünyanın en güzel kadını" seçildi.
- 11
25 Ekim'de doğan efsanevi İspanyol sanatçı Pablo Picasso, dünyanın en ünlü Akrepleri arasında yer alıyor. Yaşamı boyunca 147.000'den fazla sanat eseri yarattı; bu, Akrep burcunun adanmış doğasının bir kanıtıdır.
- 12
Kendall Jenner 3 Kasım'da doğdu ve Akrep burcunu paylaşan bir diğer ünlü. Ünlü kız kardeşlerine göre şöhrete biraz daha sessiz yaklaşmasıyla tanınan Kendall, hâlâ dünyanın en başarılı modellerinden biri olmayı sürdürüyor.
-
- 13
Oyuncu ve komedyen Whoopi Goldberg 13 Kasım'da doğdu. Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödülü kazanan dört kadından biri.
- 14
Akrepler ilk başta kolayca yanlış anlaşılabilir. Ancak onları tanıdığınızda diğer burçlara benzemediklerini göreceksiniz.
Eğer siz de bir Akrep iseniz, kendiniz ve Akrep arkadaşlarınız hakkında birkaç yeni şey öğrenmiş olabilirsiniz!
Kaynak: thescorpiogang.com