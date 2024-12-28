Akın Akınözü, amcasını kaybetti
Akın Akınözü, sosyal medya hesabından amcasının hayatını kaybettiğini duyurdu; "Şu güzel gülüşüne ölüm hiç yakışmadı ki..."
- 1
Ünlü oyuncu Akın Akınözü, kısa bir süre önce yaşadığı annesinin kaybının ardından bir aile kaybı daha yaşadı.
- 2
Temmuz ayında, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşen annesi Özlem Akınözü'nün ardından, bu kez amcasını kaybetti.
- 3
Amcasının vefatını sosyal medya hesabından paylaşan Akın Akınözü, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi; "Ah be yakışıklı amcam... Şu güzel gülüşüne ölüm hiç yakışmadı ki..."
Fotoğraflar: Instagram
-