Akıllı telefon satışlarında lider değişti, Çinliler gaza bastı, Samsung tahtını Apple'dan geri aldı

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Dünya çapında akıllı telefon satışları pandemi döneminin ardından ciddi bir düşüşe sahne olmaya başlamıştı. 2023 yılının ortasından itibaren bu trend tersine dönerken, yılın son çeyreğinde iPhone'un üreticisi Apple da performasını ciddi ölçüde artırarak sene sonunda lider akıllı telefon üreticisi olmayı başarmıştı. ABD'li teknoloji devinin bu başarısı 13 yıl aradan sonra Samsung'u tahtından indirmesini de sağlamıştı.

İLK ÇEYREKTE 10 MİLYON ADET FARK

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International Data Corporation'ın (IDC) verilerine göre yılın ilk çeyreğinde Samsung 60.1 milyon adetlik akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirerek ABD'li rakibine 10 milyon adetlik bir fark atmayı başardı ve global pazar payını yüzde 20,8'e çekti.

FİRMA 2024 1. Çeyrek Sevikyat 2024 1. Çeyrek Pazar Payı 2023 1. Çeyrek Sevkiyat 2023 1. Çeyrek Pazar Payı Yıllık değişim 1. Samsung 60.1 20.8% 60.5 22.5% -0.7% 2. Apple 50.1 17.3% 55.4 20.7% -9.6% 3. Xiaomi 40.8 14.1% 30.5 11.4% 33.8% 4. Transsion 28.5 9.9% 15.4 5.7% 84.9% 5. OPPO 25.2 8.7% 27.6 10.3% -8.5% Others 84.7 29.3% 79.0 29.4% 7.2% Total 289.4 100.0% 268.5 100.0% 7.8% Kaynak: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, 15 Nisan 2024

TOPLAM SEVKİYATLARDA ÇİNLİ ARTIŞ YAŞANDI

IDC'nin verilerine göre küresel bazda toplam akıllı telefon sevkiyatlarında artış gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde ilk iki sırada yer almalarına karşın hem Samsung'un hem de Apple'ın geçtiğimiz yıla oranla düşüş kaydettiği gözlemlendi. İlk 5'te yer alan markalardan Transsion ve Xiaomi'nin geçtiğimiz seneye göre yakaladığı yükseliş toplam pazarın büyümesinde önemli rol oynadı. 2023'ün sürprizi olarak ilk 5 içerisinde ciddi pazar payı ile gördüğümüz ve yılın son çeyreğinde 28.2 milyon sevkiyat gerçekleştiren Transsion 2024'ün ilk çeyreğinde de büyümesini sürdürdü. Çinli marka, geçen senenin ilk çeyreğine göre yüzde 84.9'luk bir büyüme kaydederek 28.5 milyon adetlik satış gerçekleştirdi.

"ÇİN'DE YENİDEN CANLANMA VAR" IDC'nin Dünya Çapında Mobilite ve Tüketici Cihaz İzleyicileri grup başkan yardımcısı Ryan Reith, "Beklendiği gibi, akıllı telefon toparlanması, en iyi markalar arasında yavaş yavaş artan pazar iyimserliği ile ilerlemeye devam ediyor. Apple, 2023'ün sonunda en üst sırayı ele geçirmeyi başarırken, Samsung ilk çeyrekte lider akıllı telefon sağlayıcısı olarak kendini başarıyla yeniden kanıtladı. IDC, bu iki şirketin pazarın üst ucundaki konumlarını korumasını beklerken, Huawei'nin Çin'de yeniden canlanmasının yanı sıra Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus ve vivo'dan kayda değer kazançlar, muhtemelen her iki OEM'in de genişlemek ve çeşitlendirmek için alanlar aramasına neden olacak. Toparlanma ilerledikçe, daha küçük markalar konumlandırma için mücadele ederken en iyi şirketlerin pay kazandığını görmemiz muhtemel" ifadelerini kullandı.

"AKILLI TELEFON PAZARI SON İKİ YILIN TÜRBÜLANSINDAN DAHA GÜÇLÜ ÇIKIYOR" IDC'nin Worldwide Tracker ekibinin araştırma direktörü Nabila Popal ise, "Akıllı telefon pazarı, son iki yılın türbülansından hem daha güçlü hem de değişmiş olarak çıkıyor. İlk olarak, tüketiciler cihazlarını daha uzun süre tutacaklarını bilerek daha pahalı cihazları tercih ettikçe, değer ve ortalama satış fiyatlarında (ASP'ler) büyüme görmeye devam ediyoruz. İkincisi, ilk 5 şirket arasında bir güç kayması var ve bu, piyasa oyuncuları toparlanma sonrası bir dünyada stratejilerini ayarladıkça muhtemelen devam edecek. Xiaomi, son iki yılda yaşanan büyük düşüşlerden güçlü bir şekilde geri dönüyor ve Transsion, uluslararası pazarlarda agresif büyüme ile İlk 5'te istikrarlı bir varlık haline geliyor. Buna karşılık, ilk 2 oyuncunun her ikisi de ilk çeyrekte negatif büyüme kaydederken, Samsung genel olarak son çeyreklerde olduğundan daha güçlü bir konumda görünüyor" dedi.