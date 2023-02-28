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Akıllı telefon ithalatında gözetim miktarı yükseltildi

Akıllı telefonlar ithalatında uygulanan gözetim miktarı adet başına 200 dolardan 350 dolara yükseltildi

Giriş: 28.02.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
Akıllı telefon ithalatında gözetim miktarı yükseltildi
Akıllı telefon ithalatında gözetim miktarı yükseltildi
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AA / HABERTURK.COM

İthalatta gözetim uygulamaları kapsamında, akıllı telefonlar ile alüminyumdan silindir kapaklarının ithalatında uygulanan CIF kıymetinde (mal bedeli, sigorta, navlun) değişikliğe gidildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, alüminyumdan silindir kapaklarının CIF kıymeti kilogram başına 20 dolar olarak belirlendi.

Akıllı telefonlarında CIF bedeli ise adet başına 200 dolardan 350 dolara yükseltildi.

Söz konusu değişiklikler 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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