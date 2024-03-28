Akdeniz'de turizmi en çok gelişen ülke Türkiye

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Visa, Avrupa’nın Akdeniz’e kıyı ülkelerinde seyahat eden yabancı turistlerin kart kullanımı trendlerine dair içgörüler sağlayan Visa Akdeniz Turizm Analizi’nin 2023 yılı sonuçlarını açıkladı. Analiz sonuçlarına göre 2023 yılında Türkiye’de turizm alanında gerek ziyaretçi sayısı gerek yabancı kart kullanımında yüksek çift haneli büyüme kaydedildi ve tüm zamanların turizm rekoru kırıldı. Son bir yıla bakıldığında ise Türkiye’de 2023 yılında kartlı ziyaretçi sayısı 2022’ye göre %20’ye yakın, turistlerin kartlarıyla yaptığı harcamalar döviz bazlı %16’dan fazla arttı.

SON 5 YILDA BÖLGENİN LİDERİ TÜRKİYE Analiz, Türkiye’nin yanı sıra Akdeniz’e kıyısı olan İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan’daki turistlerin kart kullanımlarını da mercek altına alarak Türkiye’nin turizm alanında rekabetçi olduğu alanlara da işaret ediyor. Rakamlar son 5 yıl içinde Akdeniz’in turizmde büyüyen yıldızının Türkiye olduğunu gösteriyor. Analiz sonuçlarına göre son 5 yılda ortalama yabancı kart harcamaları Akdeniz Havzasında yaklaşık 2 katına çıkarken aynı dönemde Türkiye 2018 seviyesinin 3 katına yakın büyüklüğe ulaştı. Böylelikle 2018’den bu yana turizm alanında pandemi sonrası çok ciddi bir ivme oluştuğu görülüyor.

REKLAM SAĞLIK TURİZMİ FARK YARATIYOR 2023’te sağlık turizmi Akdeniz havzasında turizm harcamalarının ortalama %2’sini oluştururken, bu rakam ülkemizde turist harcamalarının %6’sına denk geliyor. Rakamlar Türkiye’nin bu alanda stratejik bir rekabet gücü elde ettiğine işaret ediyor. Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Visa Akdeniz Turizm Analizi, ülkemizin turizm stratejisi için çok değerli içgörüler sunuyor. Analizin en çarpıcı bulgularından biri 2022 yılında Türkiye’yi ziyaret eden her 5 turistten birinin 2023’te yine Türkiye’yi tercih etmiş olması, ve ülkemize ikinci defa gelen bu turistlerin ortalama bir turistten yaklaşık %60 daha fazla kart kullanımı gerçekleştirmesidir. Bu sonuç, ülkemizin turizm gelirleri açısından desteklenmeye değer stratejik bir alana işaret etmektedir. Ayrıca Analiz, yabancı turistlerin ATM’lerden nakit çekim oranlarında azalma trendinin 2023’te de devam ettiği, buna karşın kartlarıyla daha fazla harcama yaptıklarını ortaya koyuyor. Bu da kartlı ödemeler sayesinde turizm gelirlerinin kayıtlı ekonomiyi büyüterek arttığına işaret ediyor. Visa olarak 40. yılımızı kutladığımız bu yılda, 40 yıldır olduğu gibi şimdi de ülkemize döviz girişinde güvenli bir köprü olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

REKLAM Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener, “Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz Visa Akdeniz Turizm Analizine göre Akdeniz havzasında turizmde kart harcamalarının son 5 yılda en çok arttığı ülke Türkiye oldu. Analiz sonuçlarına göre Türkiye’de yabancı kartlarla gerçekleştirilen sağlık harcamalarının toplam turizme katkısı, Akdeniz Havzası ortalamasının 3 katı kadar gerçekleşmektedir. Benzer şekilde en çok büyüme kaydeden kuyum-aksesuar ile yeme-içme kategorileri de ülkemizin rekabetçi olduğu alanlara işaret etmektedir. Kartlı ve yenilikçi ödeme çözümlerinin, turizmin lokomotifi olduğunu gözlemliyoruz. Analiz sonuçlarının turizm sektörümüzün tüm paydaşlarına analitik veriler ile fayda sağlayacağını düşünüyor ve paydaşların görüşleri dahilinde önümüzdeki yıllarda daha da derinleştirmeyi planlıyoruz ” dedi.

TURİSTLER PERAKENDE ALIŞVERİŞİ TERCİH EDİYOR Öte yandan turistlerin Türkiye’de yaptıkları harcamalarda perakende alışverişler açık ara ile önde geliyor (%40’a yakın). Türkiye bu yönüyle de konaklama ve yeme-içmenin ön planda olduğu diğer Akdeniz ülkelerine göre ayrışıyor. Turistlerin Türkiye’de en çok harcama yaptıkları ikinci önemli kategori ise %30 ile konaklama ve yeme-içme olarak öne çıkıyor. Ülkemizde son 1 yıl içerisinde 30 günden fazla kartını kullanan uzun süreli ziyaretçilerin, Türkiye’deki yabancı kart kullanımının önemli bir kısmını oluşturduğu görülüyor. Uzun süreli ziyaretçiler ortalama bir ziyaretçiden 5 kat daha fazla kişi başı kart kullanımı yapıyor.

EN ÇOK GELEN VE KART BAŞINA EN ÇOK KULLANIM YAPAN ÜLKELER Analize göre 2023’te Türkiye’ye gelen kartlı ziyaretçi sayısında ilk dört turizm koridoru sırasıyla İngiltere, Amerika, Almanya ve Suudi Arabistan olurken kart başına kullanımlara bakıldığında sıralama Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk dört sıraya yerleşiyor. Türkiye’deki her 100 yüzyüze yabancı kart işleminin 83’ü temassız gerçekleşiyor. Turistlerin fiziki işlem adedi bazında mobil cüzdan kullanım payının bir önceki yıla göre %7 artması ödeme tercihleri bakımından dikkat çekiyor. EN ÇOK HARCAMA İSTANBUL'DA 2023’te turistlerin kart kullanımında öne çıkan iller 2022’ye göre değişmedi. Kart kullanımında ilk sırada gelen İstanbul’u sırasıyla Antalya ve Muğla takip ediyor. İstanbul’da kartlarıyla en çok Suudi Arabistan’dan gelen turistler ve Amerikalılar harcama yaparken, Antalya’da İngiltere ve Almanya’dan gelenler, Muğla’da ise İngiltere ve Amerika’dan gelenler en çok kartlı harcama yapan turistler konumunda.