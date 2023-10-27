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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Akbank sendikasyon kredisini yeniledi - Para Haberleri

        Akbank sendikasyon kredisini yeniledi

        Akbank yenilediği sendikasyon kredisiyle Türk ekonomisine 600 milyon Dolar destek sağladığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 10:52 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:53
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        Akbank sendikasyon kredisini yeniledi
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        Banka, 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti SOFR+%3,50 ve Euribor+%3,25 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

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        Bankanın sürdürülebilirlik performansı kriterleri ekleyerek gerçekleştirdiği bu işlemine, 13 yeni bankanın katılımıyla toplam 18 ülkeden 36 banka katıldı.

        Akbank’ın tamamladığı sendikasyon kredisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “Küresel ekonomideki zorluklara rağmen sendikasyon kredimizi hedefimizin üzerinde 600 milyon ABD Doları karşılığı tutarla %146 oranında yeniledik. İşlemimize katılan ve destek veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

        SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ESAS ALINIYOR

        Akbank’ın sendikasyon işlemlerinde sürdürülebilirlik performans kriterlerini yüksek seviyelerde tutarak ESG standartlarını takip ettiğine dikkat çeken Kurumsal ve Yatırım Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Sürdürülebilirlik stratejimize bağlılığımızı sendikasyon işlemlerimizle de göstermeye devam ediyoruz. Önceki kredimize göre 75 baz puan maliyet indirimi ve %168 rekor talebe rağmen sınırlı tutarda kullandığımız sendikasyon kredimize gösterilen ilgi ve katılım oranı, Türk bankacılık sektöründe Akbank’ın Sürdürülebilirlik alanında sektöre öncülük eden kurum olduğunu yeniden teyit eder nitelikte. Bu alanda sektörümüze öncülük eden çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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