Akbank, konut kredisinde faiz oranını yüzde yüzde 1,49’a çekti. 5 yıldan 10 yıla kadar ki vadelerde yüzde yüzde 1,49’luk özel faiz oranı uygulayacak olan Akbank, müşterilerin talep ve tercihlerine göre farklı ödeme seçenekleri imkanı da sunacağını belirtti.



Müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimize hayallerindeki eve kira öder gibi, kredi taksiti ödeyerek sahip olmaları için yeni bir imkan sunuyoruz. Bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde yüzde 1,49’a çektik." dedi