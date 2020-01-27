Reuters

Yapı Kredi Bankası sigortacılık kanunu ve mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından 187.1 milyon lira idari para cezası aldı.

Banka KAP'a yaptığı açıklamada, idari para cezasını yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödeyeceğini bildirdi.

Diğer bir özel banka olan Akbank da, Cumartesi günü benzer gerekçeyle 94.7 milyon lira para cezası aldığını açıklamıştı.