AA

Akbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, bankanın sigorta aracılığı faaliyetlerin 30 Ocak-13 Şubat 2020 tarihleri arasında geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

'ÖNEMLİ BİR ETKİSİ OLMAYACAK'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecek ve belirtilen tarihler arasında sigorta aracılığı faaliyeti durdurulacaktır. Söz konusu faaliyet durdurma kararı ile idari para cezasının bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan hususların kamuya açıklanması, Bankamız tarafından alınan 13 Aralık 2019 tarihli bir karar ile ertelenmişti."