Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

DMO, askeriye dahil (belediyeler hariç) kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını karşılamak için “tek elden” akaryakıt satın alma projesini hayata geçirdi. Ofis’in, pilot uygulama kapsamında 2 bin ton ya da 2 bin 200 metreküp ürün alımı için 25 Aralık’ta gerçekleştirdiği ihaleye, 60 ilde 225 ilçede “taşıt tanıma sistemi” bulunan dağıtım şirketleri davet edildi.

POAŞ, OPET, BPET ve TP akaryakıt dağıtım şirketleri ihaleye katıldı. Kamu kurum ve kuruluşları, daha önce ihtiyaç duydukları akaryakıtı ihale yoluyla kendileri satın alıyordu. DMO, akaryakıt alımlarına dahil olmuyordu.

AÇIK EKSİLTME

İhalede, önce ilk teklifler açıldı. BPET, “teşekkür etti” ve ihaleden çekildi. Daha sonra açık eksiltme aşamasına geçildi. POAŞ ile OPET arasında kıran kırana bir yarış yaşandı. POAŞ, 10 turluk açık eksiltme sonunda motorin için litrede 4 TL 83 kuruş (KDV hariç) teklifiyle ihaleyi kazandı.

MİKTAR ARTABİLECEK

Söz konusu alım, (ilgili birimin) 1 Ocak 2020 ile 1 Ocak 2022 dönemini içeren 2 yıllık sürede kullanacağı akaryakıtı kapsayacak. Sektör kaynakları, kamunun ihtiyacı doğrultusunda söz konusu miktarın genişletilip artırılabileceğine işaret ederek, “İlk ihalenin yaklaşık 10 milyon TL’lik bir alımı kapsadığı görülüyor. Bu miktarın, ihtiyaçlar doğrultusunda artırılması gündeme gelecektir” dedi.