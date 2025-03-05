UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax- Frankfurt maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda Gilloise'yi eleyen Ajax, grup aşamasını beşinci bitirip son 16'ya direkt katılan Frankfurt ile eşleşti. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'lerine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen Ajax- Frankfurt maçı ne zaman ve hangi kanalda?