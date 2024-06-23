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        Haberler Magazin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan şarkıcı Teoman'a teşekkür:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan şarkıcı Teoman'a teşekkür:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını" ifade eden şarkıcı Teoman'a teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 19:50 Güncelleme: 23.06.2024 - 19:50
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        Bakan Göktaş'tan Teoman'a teşekkür
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum. Hepimize emanet olan, ikbalimiz, istikbalimiz, en kıymetlilerimiz yavrularımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına atılan her türlü adım büyük bir takdiri hak ediyor. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kıymetli karar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum."

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