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Aile Destek Programı ödemeleri ve başvuru şartları: 2022 Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman verilecek? Aile Destek yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ne olacak?

Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatıyor! Aile destek yardımı ödeme tarihi

Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. İhtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca 450, 550 ve 600 TL olarak ödenen Aile destek yardımlarının ilki 29 Haziran günü hesaplara yatırılmıştı. Başvuruda bulunan hak sahipleri Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte, Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru şartları hakkında merak edilenler...

29.08.2022 - 19:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru şartları, ihtiyaç sahini aileler tarafından yakındna takip ediliyor. 4 milyon başvurunun yapıldığı Aile Destek Programı kapsamında 1,6 milyon haneye ödemeler gerçekleştirildi. İlk ödemeler 29 Temmuz 2022 tarihi itibarıyle başlarken hak sahipleri "Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak, başvuruları nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Aile Destek Paketi ödemeleri ve başvuru detayları...

  • 831 HANEYE 427,9 MİLYON ÖDEME YAPILDI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

  • İLK ÖDEME 29 TEMMUZ TARİHİNDE YATIRILDI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz Cuma günü yapılmıştı.

  • 4 MİLYON BAŞVURU YAPILDI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti.

  • AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yanık, ilk aşamada başvurusu onaylanan 831 bin haneye toplam 427,9 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, geriye kalan hanelere ödemelerin önümüzdeki süreçte yapılacağını kaydetti. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplam 1,6 milyon haneye ulaşılacağını aktaran Yanık, Türkiye Aile Destek Programı ile 15 milyar liralık bir kaynağın vatandaşlarla buluşturulacağını ifade etti.

    İlk ödemeler 29 Temmuz gününde gerçekleştirilirken ikinci taksitin ise 29 Ağustos itibarıyle yatırılması bekleniyor.

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