Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyatları altın madalyasız kapattı

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Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Temmuz'da başlayan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi. 17 gün süren dev organizasyonda 32 spor branşında 329 müsabaka gerçekleştirildi. Türkiye, oyunlara 47'si erkek, 54'ü kadın olmak üzere 101 sporcuyla katılırken 18 branşta madalya mücadelesi verildi.

Olimpiyat tarihinde ay-yıldızlıların en fazla madalya kazandığı branş olan güreşte sadece Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu madalya sevinci yaşadı. Türkiye, boks branşında 3 madalya elde ederken, bu madalyaları kadın sporcular topladı. Son olimpiyat ikincisi ve dünya şampiyonu olarak katılan Buse Naz Çakıroğlu, finalde rakibine kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 54 kiloda final oynama başarısı gösteren Hatice Akbaş da kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını kazanırken, Esra Yıldız Kahraman da kadınlar 57 kg'da bronz madalya elde etti.

REKLAM Tokyo 2020'de kürsünün en üst basamağında yer alan Mete Gazoz, Okçuluk Erkek Milli Takımı ile bronz madalya kazanırken, bireyselde çeyrek finalde veda etti. Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli de kadınlar 66 kg çeyrek finalinde kaybetti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak olimpiyatlarda 4. oldu. TÜRKİYE 64. SIRADA YER ALDI Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, toplamda 126 madalya ile ülkeler sıralamasında birinci oldu. Aynı sayıda altın madalya sahibi olan Çin, 27'si gümüş, 24'ü bronz olmak üzere 91 madalya ile oyunları ikinci basamakta tamamladı. Türkiye, 3 gümüş, 5 bronz alarak 64. sırada yer aldı. Ev sahibi Fransa ise 16'sı altın, 26'sı gümüş, 22'si bronz olmak üzere 64 madalyayla oyunları tamamladı.

Türkiye'nin Paris 2024'te kazandığı madalyalar şöyle: GÜMÜŞ MADALYA Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10 m Havalı Tabanca Karışık Takımı Boks kadınlar 54 kg'da Hatice Akbaş Boks kadınlar 50 kg'da Buse Naz Çakıroğlu REKLAM

BRONZ MADALYA Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takım Güreş kadınlar 68 kg'da Buse Tosun Çavuşoğlu Boks kadınlar 57 kg'da Esra Yıldız Kahraman Güreş erkekler serbest stil 125 kg'da Taha Akgül Tekvando kadınlar +67 kg'da Nafia Kuş

40 YIL SONRA BİR İLK Türk sporcular, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı. 1988 Seul Olimpiyatları'nda Naim Süleymanoğlu'nun kazandığı altın madalya ile birlikte Türkiye sırasıyla; Barcelona, Atlanta, Sidney, Atina, Pekin, Londra, Rio de Janeiro ve Tokyo'da altın madalya sevinci yaşadı.

EN BAŞARILI OLİMPİYAT ROMA Milli sporcuların en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Roma 1960 oldu. Roma Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 7 altın, 2 de gümüş madalya elde etti. EN FAZLA MADALYA TOKYO'DA Türkiye en çok madalyayı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandı. Olimpiyatlara 108 sporcu ile katılan ay-yıldızlılar, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalyayla yurda döndü.

MADALYALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KADINLARDAN Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı madalyaların büyük bölümünü kadın sporculardan geldi. Oyunlarda Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Buse Tosun Çavuşoğlu, Esra Yıldız Kahraman ve Nafia Kuş Aydın bireyselde, Şevval İlayda Tarhan da Yusuf Dikeç ile karışık takımda madalya elde etti. Erkekler bireyselde sadece Taha Akgül madalyaya ulaşırken, diğer madalyayı ise Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer, takım kategorisinde aldı. Oyunlarda iyi bir performans sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı ise bronz madalya maçını kaybederek olimpiyat dördüncüsü oldu.

GÜREŞTE GREKOROMEN STİLDE 36 YIL SONRA MADALYA YOK Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde en büyük başarılara imza attığı "Ata sporu" güreş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hayal kırıklığı yaşattı. Türkiye, 11 güreşçiyle yer aldığı Paris 2024'te 36 yıl sonra grekoromen stilde madalya elde edemedi. Ay-yıldızlılar, grekoromen güreşte en son Seul 1988 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanamamıştı. Türkiye, kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu ve serbest stilde ise Taha Akgül ile bronz madalyaya uzandı. ATLETİZMDE HÜSRAN YAŞANDI Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcuyla katıldığı atletizmde beklentileri karşılayamadı. Olimpiyat oyunlarının ilkeleri "Citius, Altius, Fortius"u (Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü) en iyi şekilde ifade eden atletizmde Türkiye, Paris 2024'te 16 sporcuyla yer aldı.

Oyunlarda mücadele eden 16 sporcunun sadece 2'si finallere kalırken, yer aldıkları yarışları tamamlayamayanlar da oldu. Bu branşta en büyük başarıyı sırakla atlamada 5. olan Ersu Şaşma elde etti. UMUT VAAT EDENLER Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bazı milli sporcular sergiledikleri performansla umut vaat etti. Yüzmede 1500 metrede 5. olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, okçulukta bireyselde çeyrek final gören 17 yaşındaki Elif Berra Gökkır, eskrimde son 16 turunda mücadele eden 21 yaşındaki Nisanur Erbil, halterde 4. olan 23 yaşındaki Muhammed Furkan Özbek ve boksta gümüş madalya elde eden 24 yaşındaki Hatice Akbaş, performanslarıyla dikkati çekti.

MADALYASIZ OLİMPİYATLAR Türkiye, ilk kez özel bir davetle 1908 Londra Olimpiyatları'na sporcu gönderdi. 1908 Londra'ya katılan cimnastikçi Aleko Mulos, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk resmi sporcu oldu. Savaşlar nedeniyle ara verilen dönemler dışında 1920 Anvers, 1932 Los Angeles ve 1980 Moskova olimpiyat oyunlarına katılmayan Türkiye, ilk madalyalarını 1936 Berlin Olimpiyatları'nda kazandı. Türkiye'nin 1908 dışında sporcu gönderip madalya kazanamadığı olimpiyatlar ise 1912 Stockholm, 1924 Paris, 1928 Amsterdam ve 1976 Montreal oldu.