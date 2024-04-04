AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN YATIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş, Ramazan Bayramı nedeniyle Aile Destek Programı ödemelerinin öne çekilerek, 4 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek, 4 Nisan Perşembe günü hesaplara yatırıyoruz. Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun. En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.