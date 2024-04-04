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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile destek ödemeleri Nisan 2024: Aile destek ödemeleri ne zaman hesaba yatacak, erkenden verilecek mi, ne zaman ödenecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Bakan Bektaş açıkladı: Aile destek ödemeleri bugün yatıyor

        12 ay boyunca ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin Nisan ayı için tarihi bekleniyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş'tan bir açıklama geldi ve Bektaş, bayram nedeniyle ödemelerin erkenden hesaplara yatacağını söyledi. İşte, aile destek ödemeleri Nisan ayı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 07:24 Güncelleme: 04.04.2024 - 07:24
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş, aile destek ödemelerinden yararlanan vatandaşlar için müjdeli bir haber verdi ve ödemelerin, bayramdan önce yatacağını açıkladı. İşte, aile destek ödemeleri Nisan ayı tarihi ile programa dair tüm bilgiler...

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN YATIYOR!

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş, Ramazan Bayramı nedeniyle Aile Destek Programı ödemelerinin öne çekilerek, 4 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

          Bakan Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek, 4 Nisan Perşembe günü hesaplara yatırıyoruz. Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun. En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

        • 3

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

          450 TL ve altı - 1.250 TL

          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

        • 4

          ÇOCUKLU HANELERE EK ÖDEME

          Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

          1-2 çocuklu hanelere - 350 TL

          3 çocuklu hanelere - 450 TL

          4 çocuklu hanelere - 550 TL

          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

        • 5

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

        • 6

          Mavi kart sahipleri, yurt dışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

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