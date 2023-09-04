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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü

        Ağustos'ta ihracat yüzde 1.6 artarak 21 milyar 619 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6.3'lük azalışla 30 milyar 494 milyon dolar oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 08:41 Güncelleme: 04.09.2023 - 08:52
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        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
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        Ticaret Bakanlığı ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

        Buna göre 2023 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 1.6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6.3 oranında azalışla 30 milyar 494 milyon dolar oldu.

        Böylece dış ticaret açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.2 düşerek 8 milyar 875 milyon dolara geriledi.

        Ocak-Ağustos döneminde ise, ihracat yüzde 0.4'lük düşüşle 164 milyar 907 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 3.5'lik artışla 247 milyar 321 milyon dolara ulaştı.

        Yılın ilk 8 ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.1 artarak 82 milyar 414 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        ALMANYA İLK SIRADA

        Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 783 milyon dolar), ABD (1 milyar 322 milyon dolar) ve Irak (1 milyar 91 milyon dolar) oldu.

        Ağustos ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla; Çin (3 milyar 828 milyon dolar), Rusya

        Federasyonu (3 milyar 420 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 556 milyon dolar) oldu.

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