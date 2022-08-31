Ağustosta benzin fiyatı düştü, motorin zamlandı

Dün benzinin litre fiyatına gelen 1.02 liralık indirimin ardından bugün akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik olmadı.

Böylece ağustos genelinde benzin fiyatları gerilerken motorin fiyatlarında ise artış yaşandı. Ay başında benzinde pompa satış fiyatı litre başına 22.14 lirayken bugün itibarıyla 20.13 lira oldu.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında, 1 Ağustos'ta ortalama 24.47 lirayken bugün itibarıyla 26.84 lira oldu.

Ağustos genelinde benzine yüzde 9 civarında indirim gelirken, motorin fiyatı yüzde 9.7 zamlandı.

2022 genelinde ise ilk 8 ayda benzine yüzde 56, motorine ise yüzde 110.4 zam geldi.