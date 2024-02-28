Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
Burdur'da, ağılda av tüfeğiyle vurularak öldürülen 44 yaşındaki çoban Cihan Karaca'nın gözaltına alınan 35 yaşındaki kardeşi Ahmet Karaca, cinayeti itiraf etti. Ahmet Karaca, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, babası ve diğer kardeşi serbest bırakıldı
Burdur'da, merkeze bağlı Halıcılar köyünün dağlık bölgesindeki keçi ağılında, 22 Şubat günü Cihan Karaca’nın av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulundu.
BABASI VE KARDEŞLERİ GÖZALTINA ALINDI
DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Cihan Karaca'nın babası A.K., kardeşleri Ahmet Karaca ve F.K.'yi gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba ve 2 oğlu, dün adliyeye sevk edildi. Cihan Karaca'nın cenazesi ise otopsinin ardından köyde toprağa verildi.
AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Savcılıktaki ifadesinde ağabeyini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Karaca 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Cihan Karaca'nın babası A.K. ve diğer kardeşi F.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.