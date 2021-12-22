ASGARİ ÜCRETLİLERİN TÜM KAZANÇLARI VERGİ DIŞI OLACAK

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da alınan karar uyarınca asgari geçim indirimi (AGİ) uygulamasının sona ereceğini belirtti. Tüm işçilerin asgari ücrete kadar olan kazançlarından gelir vergisi alınmaması ifadesi de AGİ’nin kaldırılacağı anlamına geliyordu.

TBMM’ye sunulan 13 maddelik kanun teklifi işçi ve işveren kesiminde şok etkisi yarattı. Teklife göre, “Asgari ücretli olarak çalışıp ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamı aylık brüt asgari ücret tutarını aşmayanların ücretleri” gelir vergisinden istisna edilecek. Yani sadece asgari ücretlilerin tüm kazançları vergi dışı bırakılmış olacak.

Teklife göre, asgari ücretli olarak çalışmadığı veya asgari ücret üzerinde ücret aldığı halde istisnadan yararlanıldığının tespiti halinde, istisna nedeniyle ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek.

Gelir Vergisi Kanunu’nun asgari geçim indirimiyle ilgili 32. Maddesi korunurken, beşinci fıkrasında değişiklik yapıldı. Buna göre, asgari ücretin üzerinde ücret almakla birlikte ödedikleri vergi dolayısıyla net ücretleri asgari ücretliye ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek.