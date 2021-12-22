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AGİ kalktı mı? AGİ Asgari ücrete dahil mi? 2022 AGİ tablosu

AGİ kalktı mı, kalkmadı mı? AGİ Asgari ücrete dahil mi? AGİ tablosu

2022 yılı asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler "AGİ kalktı mı, kalkmadı mı?" sorularına çevrildi. Ocak ayıyla birlikte asgari ücret maaşını alacak vatandaşlar maaşlarına Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) dahil olup olmayacağını merak ediyor. İşte 2022 AGİ tablosu...

22.12.2021 - 11:33 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • AGİ KALKTI MI, KALKMADI MI?

    Meclis'e sunulan yasa teklifine göre, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi sadece asgari ücretin brüt tutarını aşmayanların ücretler için kaldırılacak. Buna göre ‘asgari ücretli olarak çalışanların' ücretleri gelir ve damga vergilerinden istisna tutulacak. * Asgari ücret üzerindeki vergi kalkacağı için AGİ ödenmeyecek. * Asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan yine Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmeye devam edilecek. Bu çalışanlara medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ ödenecek.

     

  • 2022 AGİ NE KADAR OLDU?

    En düşük AGİ ödemesi 2022 yılında 402 liraya çıkacak.

    Evli olan eşi çalışmayan: 481 lira

    Evli olan eşi çalışan: 402 lira

    Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 543 lira

    Eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 462 lira

    Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan: 603 lira

    Eşi çalışan ve iki çocuğu olan: 522 lira

    Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan: 684 lira

    Eşi çalışan ve üç çocuğu olan: 603 lira

    Eşi çalışan ve dört çocuğu olan: 643 lira

    Eşi çalışan ve beş çocuğu olan: 684 lira

  • ASGARİ ÜCRETLİLERİN TÜM KAZANÇLARI VERGİ DIŞI OLACAK

    TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da alınan karar uyarınca asgari geçim indirimi (AGİ) uygulamasının sona ereceğini belirtti. Tüm işçilerin asgari ücrete kadar olan kazançlarından gelir vergisi alınmaması ifadesi de AGİ’nin kaldırılacağı anlamına geliyordu.

    TBMM’ye sunulan 13 maddelik kanun teklifi işçi ve işveren kesiminde şok etkisi yarattı. Teklife göre, “Asgari ücretli olarak çalışıp ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamı aylık brüt asgari ücret tutarını aşmayanların ücretleri” gelir vergisinden istisna edilecek. Yani sadece asgari ücretlilerin tüm kazançları vergi dışı bırakılmış olacak.

    Teklife göre, asgari ücretli olarak çalışmadığı veya asgari ücret üzerinde ücret aldığı halde istisnadan yararlanıldığının tespiti halinde, istisna nedeniyle ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek.

    Gelir Vergisi Kanunu’nun asgari geçim indirimiyle ilgili 32. Maddesi korunurken, beşinci fıkrasında değişiklik yapıldı. Buna göre, asgari ücretin üzerinde ücret almakla birlikte ödedikleri vergi dolayısıyla net ücretleri asgari ücretliye ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek.

     

  • NELER DEĞİŞECEK?

    Gelir vergisi istisnasından sadece asgari ücretli olarak çalışan işçiler yararlanabilecek. Brüt ücreti 2022 yılında 5004 TL’nin üzerinde olan çalışanlar gelir vergisi istisnasından yararlanamayacaklar.

    Asgari ücretin üzerinde gelirle çalışanlar şu anki gibi vergi ödeyecekler. Ödedikleri verginin bir kısmı halen olduğu gibi AGİ yoluyla iade edilecek. Ödedikleri vergi dolayısıyla net ücreti 4250.70 TL’nin altına düşenlere ilave AGİ verilecek. Böylece hiçbir işçinin net ücretinin 4250.70 TL’nin altına düşmemesi sağlanacak.

    ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA KAZANANA VERGİ İNDİRİMİ OLMAYACAK

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