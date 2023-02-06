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AFAD uygulaması şarj bitse de hayat kurtarıyor

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli yaşanan deprem fırtınasının ardından vatandaşlar sosyal medya üzerinden enkaz altında kalanlar için konum bilgisi vererek yardım çağrısında bulundu. Bunun yanında yardım talepleri AFAD Acil Çağrı Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Buradan çağrı yapıldığında konum bilgisi sisteme işlendiği için afetzedenin telefonunun şarjı bitse de arama-kurtarma çalışmaları daha etkin yürütülebiliyor

Giriş: 06.02.2023 - 08:25 | Güncelleme: ABONE OL
AFAD uygulaması şarj bitse de hayat kurtarıyor
HABERTURK.COM

Başta Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere 10 ili etkileyen deprem fırtınasının ardından vatandaşlar sosyal medya üzerinden acil yardım talebinde bulundu.

Twitter üzerinden '#enkazaltındayım' ve '#deprem' hashtaglerinde enkaz altında kalan vatandaşlar için konum bilgisi paylaşılarak yardım çağrısı yapıldı.

AFAD ACİL ÇAĞRI UYGULAMASI

Bunun yanında AFAD Acil Çağrı mobil uygulamasından da acil yardım talepleri iletilebiliyor.
Uygulama internet üzerinden acil durum çağrısı yapma imkanı veriyor. Bu uygulamadan acil yardım talep edildiğinde afetzedenin telefonunun şarjı bitse de konum bilgileri sisteme işlendiği için arama-kurtarma çalışmaları daha etkin gerçekleştirilebiliyor.


Android telefonlar için AFAD Acil Çağrı uygulaması

iPhone için AFAD Acil Çağrı uygulaması

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